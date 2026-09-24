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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 23.10 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 25 September 2026: Perubahan Positif Mulai Terasa

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok Jumat, 25 September 2026, membawa suasana yang cukup menarik karena berbagai peluang yang belakangan muncul mulai meningkatkan rasa percaya diri.

Capricorn disarankan untuk tetap berjalan di jalur yang selama ini sudah dibangun tanpa terlalu mudah terpengaruh oleh keraguan atau komentar orang lain.

Selain terus mengejar target, ada pula pesan penting agar Capricorn tidak melupakan kebutuhan untuk beristirahat dan memberikan perhatian kepada diri sendiri.

Perubahan positif juga berpotensi hadir dari situasi yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan, terutama ketika Capricorn berani melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam urusan asmara, ada seseorang yang tampaknya mulai tertarik dan memberikan perhatian lebih kepada Capricorn.

Namun, keputusan untuk membawa hubungan tersebut ke tahap berikutnya tetap sepenuhnya berada di tangan Capricorn.

Sementara itu, kreativitas menjadi modal penting untuk menyelesaikan persoalan yang cukup rumit di tempat kerja.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Jumat, 25 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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