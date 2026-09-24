Ramalan Zodiak Taurus Hari Jumat, 25 September 2026: Peluang Cinta dan Tanggung Jawab Baru Menanti

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini mengajak Anda untuk lebih jujur terhadap perasaan sendiri.

Transit Bulan di Aquarius dapat membuat emosi yang selama ini disimpan mulai muncul ke permukaan. Daripada menekannya, cobalah memahami apa yang sebenarnya sedang Anda rasakan.

Hari ini juga menjadi momentum bagi Taurus untuk mulai membangun gaya hidup yang lebih sehat.

Kesalahan yang pernah terjadi tidak harus menjadi beban. Jadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Dalam urusan asmara, seseorang yang istimewa mungkin hadir dalam kehidupan Taurus. Buat hubungan tetap menyenangkan dengan menghadirkan suasana baru.

Di tempat kerja, Anda juga memiliki kesempatan untuk membicarakan tanggung jawab baru atau menyampaikan keinginan terkait kenaikan gaji.

Jika ada kesempatan bepergian, nikmati setiap prosesnya dan jangan terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan perjalanan.