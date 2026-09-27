Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini seharusnya menjadi hari yang bermanfaat bagi zodiak aries. Aries mungkin menemukan beberapa kemungkinan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, yang terbukti sangat bermanfaat. Cobalah memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

Zodiak taurus mungkin berada dalam posisi yang baik untuk mewujudkan ide-ide yang ada. Taurus bisa menemukan kemungkinan untuk menjalankan sesuatu yang telah dipikirkan selama beberapa waktu.

Apa pun itu, taurus akan senang dengan arah yang diambil hidup. Cobalah untuk tidak mengabaikan perilaku yang perlu diubah untuk memperbaiki situasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 27 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries dan pasangan akan terbawa dalam pusaran emosi positif, jadi nikmatilah. Terkait karir, bersiaplah karena atasan mungkin sedang bersiap mengirim aries untuk urusan bisnis ke luar negeri.

Sementara itu, pergilah ke dokter untuk melakukan pemeriksaan jika memiliki masalah kadar gula darah. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.

Cinta Aries

Hari ini adalah hari untuk menunjukkan perasaan kepada pasangan. Cobalah mengekspresikan diri secara terbuka, karena aries dapat merasakan ada suasana cinta di udara.