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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 27 September 2026 | 19.50 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak taurus terlalu banyak menikmati makanan enak, hingga merasa kurang sehat karenanya. Sebaiknya taurus beristirahat dan berpikir untuk mengatur ulang prioritas. 

Utamakan energi dan kesehatanmu. Menikmati makanan enak memang penting untuk kesehatan mental, tetapi jangan lupa bahwa ada banyak cara lain untuk menikmati makanan enak.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 27 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Mungkin, ada seseorang yang menarik perhatian zodiak taurus diantara teman-teman dekat atau bertemu di sebuah acara formal. Terkait karir, manfaatkan dengan baik kesempatan untuk melakukan perjalanan dinas.

Sementara itu, hindari minum minuman dingin dan beralkohol karena taurus tengah rentan terhadap batuk, pilek, dan masalah pernapasan. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi. 

Cinta Taurus 

Taurus mungkin merasa tidak ada seseorang yang mampu menarik perhatian. Namun, hari ini mungkin akan mengubah segalanya. 

Kemungkinan, ada seseorang yang istimewa diantara teman-teman dekat atau bertemu di sebuah acara formal. Waspadalah, karena bisa jadi orang itu adalah yang paling tidak taurus duga. 

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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