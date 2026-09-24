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Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 18.50 WIB

Ramalan Zodiak Leo Hari Jumat, 25 September 2026: Berani Ungkapkan Perasaan dan Manfaatkan Peluang

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini mendorong Anda untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan.

Transit Bulan di Aquarius menjadi momentum bagi Leo untuk tidak memendam apa yang dirasakan, terutama kepada orang-orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan Anda.

Dalam hal kesehatan, jangan selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan diri sendiri.

Berikan tubuh dan pikiran waktu untuk beristirahat. Tetap percaya pada tujuan yang sedang Anda perjuangkan dan jalani prosesnya dengan konsisten.

Dalam urusan asmara, Leo yang sedang menyukai seseorang sebaiknya tidak ragu menunjukkan ketertarikan.

Sedikit keberanian dan perhatian dapat membuka peluang yang lebih positif. Sementara dalam pekerjaan, kreativitas akan membantu menghadirkan semangat baru.

Jika ada kesempatan bepergian yang menarik hari ini, pertimbangkan untuk memanfaatkannya. Perubahan suasana dapat memberikan pengalaman sekaligus perspektif baru.

Yuk simak ramalan zodiak Leo selengkapnya pada Jumat, 25 September 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Editor: Novia Tri Astuti
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