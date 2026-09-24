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Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 18.45 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Hari Jumat, 25 September 2026: Ada Peluang Baru dalam Cinta dan Karier

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini menunjukkan bahwa Anda mungkin membutuhkan lebih banyak ketenangan dan waktu untuk diri sendiri.

Meski dikenal sebagai pribadi yang senang bersosialisasi, ada kalanya Anda perlu menjauh sejenak dari keramaian untuk memusatkan perhatian pada tujuan dan impian pribadi.

Tidak perlu terlalu memikirkan berbagai hal yang berada di luar kendali. Biarkan semuanya berjalan sesuai waktunya sambil tetap berusaha mencapai apa yang Anda inginkan.

Kehadiran teman-teman yang tulus juga dapat memberikan dukungan dan semangat ketika Anda membutuhkannya.

Dalam urusan asmara, Aquarius disarankan untuk lebih berani mengambil inisiatif. Jika ada seseorang yang sedang menarik perhatian Anda, tidak ada salahnya mengajaknya menghabiskan waktu bersama.

Sementara di lingkungan kerja, sampaikan pendapat dengan tenang dan sopan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik.

Mari simak ramalan zodiak Aquarius dalam berbagai aspek hidup seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Aquarius

Editor: Novia Tri Astuti
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