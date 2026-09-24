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Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 24 September 2026 | 16.52 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 25 September 2026: Waspada Tekanan Kerja dan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Scorpio hari Jumat, 25 September 2026, mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga Scorpio perlu berpikir dua kali sebelum menentukan langkah penting.

Pertimbangan yang matang dapat membantu menghindari berbagai hasil yang kurang menguntungkan.

Selain urusan pekerjaan dan hubungan, keuangan juga menjadi perhatian Scorpio. Ada kemungkinan muncul pengeluaran untuk pembangunan atau renovasi rumah.

Kondisi tersebut membuat Scorpio perlu lebih cermat dalam mengatur anggaran dan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Scorpio pada hari Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Di tempat kerja, Scorpio mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Tekanan pekerjaan juga berpotensi meningkat sehingga membuat aktivitas terasa lebih berat.

Agar situasi tidak semakin rumit, Scorpio sebaiknya menjaga komunikasi dan menghindari perdebatan yang tidak perlu. Menyelesaikan tugas secara bertahap dapat membantu mengurangi beban pekerjaan.

2. Cinta

Dalam hubungan asmara, Scorpio disarankan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan kepada pasangan. Kejujuran dapat membantu pasangan memahami apa yang sedang dirasakan.

Jangan menyimpan masalah seorang diri jika hal tersebut mulai mengganggu hubungan. Komunikasi yang terbuka dan tenang dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik serta menjaga hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan

Keuangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Scorpio berpotensi mengalami kehilangan uang akibat kelalaian. Karena itu, pastikan transaksi, pembayaran, dan barang berharga diperiksa dengan teliti.

Selain itu, pengeluaran untuk pembangunan atau renovasi rumah juga mungkin muncul. Buatlah perencanaan anggaran agar kebutuhan tersebut tidak mengganggu kondisi keuangan secara keseluruhan.

Editor: Novia Tri Astuti
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