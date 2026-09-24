Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 24 September 2026 | 16.58 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 25 September 2026: Waspada Konflik dan Kehilangan Uang

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Ramalan Capricorn Jumat, 25 September 2026, mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menjalani berbagai aktivitas.

Hasil yang diperoleh mungkin belum sesuai dengan harapan. Karena itu, Capricorn perlu menjaga ucapan saat berkomunikasi dengan orang lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau suasana yang kurang nyaman.

Hari ini juga disarankan untuk tidak terlalu banyak bertemu dengan teman jika kondisi pikiran sedang kurang tenang.

Capricorn dapat meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang memberikan ketenangan, termasuk berdoa, melafalkan mantra atau menjalankan kegiatan spiritual sesuai keyakinan.

Perhatian juga diperlukan dalam pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kesehatan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn besok Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Jadwal pekerjaan yang padat berpotensi menyebabkan beberapa tugas mengalami keterlambatan. Capricorn perlu bekerja secara efisien agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Hindari menunda tugas yang sudah menjadi tanggung jawab. Membuat daftar pekerjaan berdasarkan prioritas dapat membantu Capricorn mengatur waktu dan memastikan tidak ada pekerjaan yang tertinggal.

2. Cinta

Hubungan dengan pasangan berpotensi diwarnai perselisihan. Capricorn mungkin lebih mudah menganggap serius perkataan atau persoalan kecil sehingga memicu perdebatan.

Cobalah menghadapi situasi dengan lebih santai dan tidak terburu-buru memberikan respons.

Sikap tenang dapat membantu menjaga hubungan tetap nyaman dan mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham.

3. Keuangan

Capricorn perlu lebih berhati-hati dalam mengelola uang, terutama ketika sedang bepergian. Ada kemungkinan muncul kehilangan atau kerugian finansial selama perjalanan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Hari Jumat, 25 September 2026: Jangan Tunda Pertemuan dan Tetap Fokus - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Hari Jumat, 25 September 2026: Jangan Tunda Pertemuan dan Tetap Fokus

Kamis, 24 September 2026 | 18.58 WIB

Ramalan Zodiak Libra Hari Jumat, 25 September 2026: Peluang Cinta dan Tanggung Jawab Baru Menanti - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Hari Jumat, 25 September 2026: Peluang Cinta dan Tanggung Jawab Baru Menanti

Kamis, 24 September 2026 | 18.56 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Hari Jumat, 25 September 2026: Introspeksi Diri Membawa Perspektif Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Hari Jumat, 25 September 2026: Introspeksi Diri Membawa Perspektif Baru

Kamis, 24 September 2026 | 18.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore