Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 25 September 2026: Waspada Konflik dan Kehilangan Uang

JawaPos.com - Ramalan Capricorn Jumat, 25 September 2026, mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menjalani berbagai aktivitas.

Hasil yang diperoleh mungkin belum sesuai dengan harapan. Karena itu, Capricorn perlu menjaga ucapan saat berkomunikasi dengan orang lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau suasana yang kurang nyaman.

Hari ini juga disarankan untuk tidak terlalu banyak bertemu dengan teman jika kondisi pikiran sedang kurang tenang.

Capricorn dapat meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang memberikan ketenangan, termasuk berdoa, melafalkan mantra atau menjalankan kegiatan spiritual sesuai keyakinan.

Perhatian juga diperlukan dalam pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kesehatan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn besok Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Jadwal pekerjaan yang padat berpotensi menyebabkan beberapa tugas mengalami keterlambatan. Capricorn perlu bekerja secara efisien agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Hindari menunda tugas yang sudah menjadi tanggung jawab. Membuat daftar pekerjaan berdasarkan prioritas dapat membantu Capricorn mengatur waktu dan memastikan tidak ada pekerjaan yang tertinggal.

2. Cinta

Hubungan dengan pasangan berpotensi diwarnai perselisihan. Capricorn mungkin lebih mudah menganggap serius perkataan atau persoalan kecil sehingga memicu perdebatan.

Cobalah menghadapi situasi dengan lebih santai dan tidak terburu-buru memberikan respons.

Sikap tenang dapat membantu menjaga hubungan tetap nyaman dan mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham.

3. Keuangan