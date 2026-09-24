Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 24 September 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Jumat 25 September 2026: Waspada Stres dan Pengeluaran Renovasi Rumah

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius Jumat, 25 September 2026, mengingatkan agar tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan.

Aktivitas mungkin tidak terlalu padat, tetapi beberapa situasi sulit dapat muncul dan membutuhkan sikap tenang serta penuh pertimbangan.

Pikirkan setiap langkah dengan baik sebelum bertindak agar tidak menimbulkan masalah baru.

Aquarius juga disarankan menghindari keputusan besar hari ini. Kekhawatiran mengenai masa depan dapat membuat pikiran terasa lebih berat dan memengaruhi aktivitas sehari-hari.

Karena itu, cobalah menjalani hari secara perlahan sambil memberikan perhatian pada pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kesehatan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Aquarius pada 25 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Tekanan mungkin terasa lebih kuat di lingkungan kerja. Kekhawatiran mengenai masa depan dapat membuat Aquarius sulit berkonsentrasi dan merasa terbebani saat menyelesaikan tugas.

Cobalah tetap tenang dan fokus pada pekerjaan yang ada di depan mata. Menyelesaikan tugas secara bertahap dapat membantu menjaga efisiensi sekaligus mengurangi tekanan yang dirasakan.

2. Cinta

Dalam hubungan asmara, Aquarius mungkin diliputi perasaan yang kurang nyaman. Kondisi pikiran tersebut dapat membuat komunikasi dengan pasangan terasa lebih sulit.

Aquarius sebaiknya tidak memaksakan pembicaraan ketika suasana hati sedang kurang baik.

Berikan waktu untuk menenangkan diri sebelum membahas hal-hal yang penting agar komunikasi tidak semakin rumit.

3. Keuangan

Pengeluaran Aquarius berpotensi meningkat karena kebutuhan renovasi atau pembangunan kembali rumah. Biaya tersebut dapat mengurangi ruang untuk menambah tabungan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Hari Jumat, 25 September 2026: Jangan Tunda Pertemuan dan Tetap Fokus - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Hari Jumat, 25 September 2026: Jangan Tunda Pertemuan dan Tetap Fokus

Kamis, 24 September 2026 | 18.58 WIB

Ramalan Zodiak Libra Hari Jumat, 25 September 2026: Peluang Cinta dan Tanggung Jawab Baru Menanti - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Hari Jumat, 25 September 2026: Peluang Cinta dan Tanggung Jawab Baru Menanti

Kamis, 24 September 2026 | 18.56 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Hari Jumat, 25 September 2026: Introspeksi Diri Membawa Perspektif Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Hari Jumat, 25 September 2026: Introspeksi Diri Membawa Perspektif Baru

Kamis, 24 September 2026 | 18.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore