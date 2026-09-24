Ramalan Zodiak Libra Hari Jumat, 25 September 2026: Waspada Kesalahan Kerja dan Pengeluaran

JawaPos.com - Ramalan Libra hari Jumat, 25 September 2026, mengingatkan agar tidak terburu-buru dalam menjalani berbagai aktivitas.

Hari ini mungkin terasa lebih tenang dan tidak banyak kegiatan. Namun, setiap tindakan tetap perlu dipikirkan dengan matang karena keputusan yang kurang tepat dapat menimbulkan hasil yang tidak diharapkan.

Libra disarankan menggunakan waktu dengan kegiatan yang dapat membantu menjaga suasana hati tetap baik.

Mendengarkan musik, menikmati hiburan, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat menjadi pilihan.

Perhatian juga perlu diberikan pada pekerjaan, hubungan dengan pasangan, keuangan dan kondisi kesehatan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Libra pada hari Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Di tempat kerja, Libra perlu lebih berhati-hati karena kurangnya konsentrasi dapat menyebabkan kesalahan.

Tugas yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik berisiko mengalami kendala jika dikerjakan secara terburu-buru.

Untuk menghindari kesalahan, Libra sebaiknya membuat jadwal pekerjaan dengan jelas.

Periksa kembali hasil pekerjaan sebelum diserahkan dan fokus pada satu tugas terlebih dahulu agar pekerjaan dapat berjalan lebih teratur.

2. Cinta

Hubungan Libra dengan pasangan mungkin menghadapi suasana kurang menyenangkan akibat persoalan keluarga. Perbedaan pandangan mengenai masalah tersebut dapat menimbulkan salah paham.

Libra sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan atau merespons dengan emosi.