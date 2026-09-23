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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Kamis, 24 September 2026: Tetap Bahagia Saat Menghadapi Perubahan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra besok, Kamis, 24 September 2026, mengingatkan Anda agar tidak membiarkan persoalan sulit menghilangkan kebahagiaan yang masih bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap orang tentu mengalami masa ketika keadaan berjalan naik turun, tetapi Libra perlu memahami bahwa situasi kurang menyenangkan tidak selalu berlangsung selamanya.

Daripada terus memusatkan perhatian pada masalah, cobalah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menikmati hal-hal sederhana yang membuat pikiran lebih tenang.

Libra juga disarankan untuk tidak memaksakan tubuh melakukan aktivitas fisik secara berlebihan karena istirahat tetap dibutuhkan untuk menjaga kondisi kesehatan.

Dalam kehidupan asmara, perubahan besar atau sebuah pengungkapan penting mungkin membuat Libra melihat hubungan dari sudut pandang yang berbeda.

Sementara dalam urusan karier, kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dapat memberikan pengalaman baru sekaligus memperluas jaringan pertemanan.

Rencana perjalanan ke luar negeri juga dapat mulai dipertimbangkan, asalkan disesuaikan dengan kondisi finansial dan kebutuhan pribadi.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra untuk Kamis, 24 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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