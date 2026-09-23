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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 24 September 2026 | 05.52 WIB

Rezekinya Disebut Mengalir Deras, Ini 5 Weton yang Konon Berlimpah Harta

Weton berlimpah harta yang ditakdirkan banyak rezeki dan selalu kaya. (Freepik/ benzoix) - Image

Weton berlimpah harta yang ditakdirkan banyak rezeki dan selalu kaya. (Freepik/ benzoix)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta berbagai aspek kehidupan seseorang.

Sejumlah kepercayaan dalam budaya Jawa juga mengaitkan weton tertentu dengan kelancaran rezeki, kemampuan membaca peluang, hingga kecenderungan mencapai kehidupan yang berkecukupan.

Namun, gambaran tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kondisi ekonomi seseorang pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usaha, kesempatan, kemampuan mengelola keuangan, dan kondisi kehidupan masing-masing.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter dan jalan rezeki yang kuat menurut kepercayaan tersebut.

1. Rabu Legi

Rabu Legi digambarkan sebagai weton yang cenderung tenang dan tidak terlalu suka mencari perhatian. Meski begitu, mereka dipercaya memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan.

Dengan jumlah neptu 12, Rabu Legi dalam penafsiran tradisional kerap dikaitkan dengan karakter yang mampu menyeimbangkan pertimbangan batin dan kehidupan praktis.

Sifat penuh perhitungan membuat mereka disebut tidak mudah mengikuti tren hanya karena sedang populer. Dalam urusan usaha maupun keuangan, mereka cenderung mempertimbangkan manfaat jangka panjang.

Karakter tersebut juga dianggap dapat mendukung mereka ketika menjalankan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, analisis, dan kemampuan menggabungkan berbagai gagasan.

Di sisi lain, kebiasaan terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu dapat membuat keputusan menjadi lebih lambat. Karena itu, mereka dipercaya perlu belajar menentukan momentum dan tidak terjebak dalam kesempurnaan.

2. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon sering digambarkan memiliki daya tarik sosial yang kuat. Mereka dipercaya mudah membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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