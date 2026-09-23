Dikenal Punya Hoki Finansial, 7 Weton Ini Disebut Mudah Menarik Rezeki

seseorang yang tumpukkan harta yang tak berujung
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton menjadi salah satu bagian dari perhitungan yang digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan gabungan antara hari dalam kalender tujuh harian dan pasaran Jawa.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton mempunyai nilai neptu serta karakteristik yang berbeda. Perhitungan tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, jodoh, dan rezeki.
Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya kemakmuran. Mereka dianggap lebih mudah menemukan peluang, memperoleh bantuan, atau bangkit kembali ketika menghadapi kesulitan finansial.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Berikut daftarnya.
Senin Legi dipercaya mempunyai karakter sabar, tekun, dan cukup cermat dalam menjalankan sesuatu. Sifat tersebut dalam primbon kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun kehidupan yang stabil.
Ketika menghadapi kegagalan, pemilik weton ini dipercaya tidak mudah menyerah. Mereka disebut mampu mencari kesempatan baru sehingga kondisi yang sempat sulit dapat kembali membaik.
Karena itulah, Senin Legi dianggap memiliki keberuntungan finansial yang cukup kuat dalam kepercayaan tradisional Jawa.
Rabu Pahing termasuk salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kemakmuran. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai kemampuan membaca peluang dan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi tertentu.
Dalam gambaran Primbon Jawa, mereka memiliki potensi untuk berkembang melalui pekerjaan maupun usaha. Ketekunan dan kecerdasan dalam memanfaatkan kesempatan dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung datangnya rezeki.
Rabu Pahing pun kerap disebut sebagai salah satu weton dengan peruntungan materi yang baik.
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