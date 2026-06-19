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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.19 WIB

30 Tahun Jadi Usia Emas! 4 Shio Ini Disebut Akan Hidup Kaya Raya dan Berlimpah Harta

Ilustrasi shio yang akan hidup kaya raya dan berlimpah harta di 30 tahun (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan hidup kaya raya dan berlimpah harta di 30 tahun (Magnific)

JawaPos.com - Perjalanan hidup setiap orang memiliki fase tertentu yang sering dianggap sebagai titik balik menuju kesuksesan dan kemapanan. 

Menurut kepercayaan astrologi Timur, beberapa orang dengan shio tertentu akan memasuki masa emas saat menginjak usia 30 tahun. 

Pada usia 30 tahun ini, beberapa orang dengan shio tertentu kerap disebut sebagai salah satu periode penting yang menandai awal dari masa keemasan. 

Bahkan pada usia ini, shio-shio ini disebut memiliki pengalaman hidup yang cukup, pemahaman yang lebih matang dalam mengambil keputusan, serta arah yang lebih jelas dalam membangun masa depan. 

Namun menurut perhitungan astrologi Tionghoa, hanya terdapat empat shio yang diprediksi akan memasuki puncak keberuntungan finansialnya setelah menginjak usia 30 tahun.

Shio-shio ini diyakini memiliki pola kehidupan yang unik. Di masa muda, mereka mungkin harus menghadapi berbagai tantangan, kegagalan, atau proses belajar yang panjang sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kesuksesan. 

Namun, semua perjuangan tersebut dipercaya menjadi bekal berharga yang membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh, cerdas, dan siap memanfaatkan peluang besar ketika waktunya tiba.

Memasuki usia 30 tahun, energi keberuntungan yang menaungi empat shio ini disebut mulai menguat. 

Peluang karier semakin terbuka, usaha yang dirintis menunjukkan perkembangan positif, dan kondisi finansial perlahan mengalami peningkatan yang signifikan. 

Tidak sedikit yang diprediksi mampu mengumpulkan kekayaan, memiliki aset berharga, atau mencapai posisi yang lebih mapan dibandingkan sebelumnya.

Editor: Candra Mega Sari
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