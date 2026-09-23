Betah Menjomblo, 4 Zodiak Ini Disebut Lebih Menikmati Kebebasan daripada Hubungan

JawaPos.com – Tidak semua orang merasa harus memiliki pasangan untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan. Bagi sebagian individu, masa lajang justru menjadi kesempatan untuk menikmati kebebasan, mengejar tujuan pribadi, atau mengembangkan diri.

Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap digambarkan memiliki karakter mandiri dan membutuhkan ruang pribadi yang cukup besar. Mereka dapat menikmati aktivitas sendiri dan tidak selalu menganggap hubungan romantis sebagai prioritas utama.

Karakter tersebut bukan berarti mereka tidak tertarik pada cinta. Namun, mereka disebut lebih selektif dalam memilih hubungan dan tidak ingin kehilangan kebebasan hanya demi memiliki pasangan.

Dilansir dari My Inner Creative, berikut empat zodiak yang disebut lebih nyaman menjalani kehidupan tanpa terburu-buru masuk ke hubungan romantis.

1. Aquarius Aquarius sering dikaitkan dengan karakter mandiri dan kecintaan terhadap kebebasan. Mereka membutuhkan ruang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai dan tujuan yang diyakini.

Selain memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, Aquarius juga disebut senang mengeksplorasi berbagai ide serta mengembangkan kemampuan diri.

Hubungan yang terlalu mengekang dapat membuat mereka merasa kurang nyaman. Karena itu, Aquarius cenderung menghargai hubungan yang memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk tetap memiliki kehidupan pribadi.

Bagi mereka, menjalani masa lajang bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Waktu tersebut dapat digunakan untuk mengejar minat, tujuan, maupun aktivitas yang dianggap penting.

2. Aries Aries dikenal sebagai zodiak yang berani, percaya diri, dan menyukai tantangan. Mereka cenderung menikmati kehidupan yang dinamis dan tidak keberatan mencoba pengalaman baru.