Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 24 September 2026 | 03.45 WIB

4 Zodiak yang Selalu Tumbuh Menjadi Lebih Baik, Mendambakan Perubahan yang Signifikan

Ilustrasi menjadi lebih baik/Magnific - Image

Ilustrasi menjadi lebih baik/Magnific

JawaPos.com-Perubahan merupakan sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang.

Namun, ada pula zodiak-zodiak yang terus berubah menjadi lebih baik melalui proses yang mereka jalani.

Ada beberapa zodiak yang seolah terus berada di dalam proses transformasi dan menganggap stagnasi sebagai sesuatu yang membosankan.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (23/9) berikut empat zodiak yang selalu berusaha berubah menjadi lebih baik.  

Gemini terus berusaha memperbaiki diri, berkembang, dan berubah. Mereka tidak tahan merasa bosan. Gemini selalu berpikir di luar kebiasaan. Mereka menjalani kehidupan seolah-olah hanya memiliki satu kesempatan. Menurut mereka hidup terlalu singkat untuk terjebak dalam stagnasi.

Sagittarius sangat mudah beradaptasi dan cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan budaya maupun lingkungan baru. Sagittarius tidak suka mempertahankan sesuatu atau gagasan yang sudah tidak memberikan manfaat bagi mereka. Jika cara berpikir atau cara mereka menjalani hidup tertentu tidak sesuai, mereka akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik.

Aries tidak ingin merasa bosan, begitu pula tidak ingin menjadi sosok yang membosankan. Saat merasa hidupnya mulai terlalu mudah ditebak, aries akan melakukan perubahan. Aries cenderung memiliki sisi yang menarik, memikat, dan sulit diprediksi.

Libra sangat terbuka untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jika mendapatkan argumen yang kuat, libra bahkan dapat mempertimangkan kembali pendiriannya. Saat melakukan perubahan, libra tidak akan terus melakukan sesuatu ataupun mempertahankan suatu sikap hanya karena itulah cara mereka di masa lalu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Rambut Tumbuh Lebih Lambat - Image
Lifestyle

Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Rambut Tumbuh Lebih Lambat

Minggu, 6 September 2026 | 21.58 WIB

Ingin Mencegah Anak Tumbuh Menjadi Orang yang Kasar? Lakukan 6 Cara Pengasuhan Ini Menurut Psikologi - Image
Parenting

Ingin Mencegah Anak Tumbuh Menjadi Orang yang Kasar? Lakukan 6 Cara Pengasuhan Ini Menurut Psikologi

Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.25 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh Terpisah dari Keluarga dan Teman Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini - Image
Parenting

Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh Terpisah dari Keluarga dan Teman Biasanya Menunjukkan 7 Perilaku Ini

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.17 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore