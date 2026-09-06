Tanpa Disadari, 7 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Rambut Tumbuh Lebih Lambat

JawaPos.com – Memiliki rambut yang tebal, kuat, dan cepat panjang menjadi keinginan banyak orang. Berbagai produk perawatan pun digunakan untuk mendapatkan rambut sehat sesuai harapan.

Namun, pertumbuhan rambut tidak hanya dipengaruhi oleh produk yang digunakan. Kebiasaan sehari-hari dalam merawat rambut maupun kondisi tubuh juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan rambut.

Faktor genetik dan kondisi kesehatan memang turut menentukan pertumbuhan rambut. Meski begitu, sejumlah kebiasaan yang kerap dianggap sepele justru dapat membuat rambut lebih rentan mengalami kerusakan, patah, atau rontok.

Tak sedikit orang kemudian mencoba berbagai produk komersial maupun bahan alami untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal, hasilnya bisa kurang optimal apabila kebiasaan yang menjadi pemicunya tidak diperbaiki.

Dilansir English Jagran, berikut tujuh kebiasaan yang tanpa disadari dapat membuat pertumbuhan rambut menjadi kurang optimal.

1. Terlalu Sering Mencuci Rambut Keramas memang penting untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran, debu, serta minyak berlebih. Namun, terlalu sering melakukannya dapat membuat rambut kehilangan minyak alami yang dibutuhkan untuk menjaga kelembapannya.

Jika rambut menjadi terlalu kering dan rapuh, risiko kerusakan serta patah dapat meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya bisa membuat rambut terlihat seolah-olah tumbuh lebih lambat.

Karena itu, frekuensi keramas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kulit kepala dan jenis rambut masing-masing.

2. Terlalu Sering Menggunakan Alat Panas Hair dryer, catokan, maupun alat penata rambut lainnya memang praktis untuk menciptakan gaya rambut tertentu. Akan tetapi, paparan panas yang terlalu sering dapat membuat batang rambut mengalami kerusakan.