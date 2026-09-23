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Kamis, 24 September 2026 | 03.23 WIB

3 Shio yang Diramalkan akan Hoki Sepanjang Akhir Tahun 2026, Pintu Rezeki Terbuka Sejak Bulan Ini

Shio yang diramalkan akan hoki sepanjang akhir tahun 2026 saat pintu rezeki mulai terbuka sejak bulan ini. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan akan hoki sepanjang akhir tahun 2026 saat pintu rezeki mulai terbuka sejak bulan ini. (dok: pexels)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api ini sangat mungkin jadi fase yang tak terlupakan bagi sebagian orang.

Selama periode ini berbagai hal mungkin terjadi termasuk perubahan hidup seseorang ke tingkat yang lebih baik.

Hidup yang lebih menentramkan bisa dimulai dari banyak hal, tak terkecuali finansial yang lebih mapan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan hoki sepanjang akhir tahun 2026 saat pintu rezeki mulai terbuka sejak bulan ini.

1. Shio Macan 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio macan sering kali merupakan orang yang kompetitif.

Karenanya, mereka pun sangat cocok untuk mencari penghidupan dari jalan berdagang atau berwirausaha.

Bagi mereka yang belum mulai berbisnis, akhir tahun 2026 ini pun bisa jadi momentum yang baik untuk mengawali.

Tidak ada kata terlambat sebab rezeki tidak akan pernah tertukar dan selalu terus mengalir selama mau mengusahakan.

2. Shio Naga 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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