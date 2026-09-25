3 Weton yang Punya Peluang Ketiban Rezeki di Akhir Tahun 2026, Hidupnya Tak Lagi Susah

JawaPos.com - Datangnya rezeki dalam hidup seseorang memanglah tidak pernah bisa diketahui bagaimana caranya.

Bukan tidak mungkin kalau kebaikan dan keberkahan yang diterima diperoleh dari jalan yang tidak terbayangkan.

Sebagaimana di akhir tahun ini sejumlah weton diprediksi bisa mengubah nasibnya berkat hal-hal baik yang datang secara tidak terduga.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan punya peluang ketiban rezeki di akhir tahun 2026 saat hidupnya tak lagi susah.

1. Weton Senin Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Kliwon biasanya memiliki kepekaan yang baik.

Menurut perhitungan primbon, mereka yang berweton satu ini punya peluang untuk membuat dirinya makin mapan.

Melalui keberuntungan mereka bisa saja mendapatkan banyak sekali pundi-pundi rupiah bila pandai memanfaatkan peluang.

Sebab dengan kepekaan yang dipunya mereka bisa dengan mudah melihat dan menemukan peluang yang bisa memberikan banyak keuntungan.