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Aulia Rahmi
Kamis, 24 September 2026 | 03.07 WIB

5 Shio yang Disebut Paling Hoki Minggu Depan, Gelombang Rezeki Meluap-luap!

Ilustrasi Shio Hoki (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Hoki (magnific)

Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk uang tunai, tetapi bisa berupa peluang pekerjaan, proyek baru, pelanggan, bantuan dari orang lain, atau jalan keluar dari persoalan yang selama ini dihadapi.

5 shio yang muncul kali ini adalah Tikus, Ular, Anjing, Kelinci, dan Kerbau. Masing-masing memiliki gambaran karakter dan peluang yang berbeda.

Simak penjelasannya yang dilansir dari kanal YouTube Opa Andrew 88 pada Rabu (23/09).

1. Shio Tikus

Shio Tikus berada di urutan pertama dalam pembacaan kali ini. Pemilik shio ini disebut berpeluang merasakan datangnya kabar atau kesempatan yang tidak sepenuhnya diperkirakan sebelumnya.

Momentum tersebut dapat membuat situasi yang sebelumnya biasa saja menjadi lebih menarik.

Peluang rezeki dapat berkaitan dengan pekerjaan, bisnis, maupun hubungan profesional.

Sesuatu yang sempat tertunda juga dapat kembali dibicarakan dan membuka kemungkinan baru.

Bagi sebagian orang, kesempatan tersebut mungkin terlihat sederhana pada awalnya, tetapi memiliki manfaat apabila dikelola dengan baik.

Pemilik Shio Tikus dapat menggunakan momentum minggu depan untuk lebih aktif memperhatikan informasi dan komunikasi di sekitarnya.

Jangan terburu-buru menganggap sebuah tawaran sebagai keuntungan besar.

Periksa terlebih dahulu detail, risiko, dan manfaatnya sebelum menentukan langkah.

2. Shio Ular

Shio Ular menjadi salah satu shio yang disebut memiliki peluang keberuntungan pada minggu depan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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