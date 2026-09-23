5 Zodiak yang Disebut Berpeluang Ketiban Durian Runtuh Minggu Depan, Rezeki Datang Tanpa Aba-Aba!

Ilustrasi Zodiak (freepik)
Ungkapan tersebut digunakan sebagai kiasan untuk menggambarkan datangnya keberuntungan, peluang ekonomi, bantuan, atau sesuatu yang telah lama diharapkan.
Ada 5 zodiak yang disebut memiliki peluang mengalami momentum tersebut.
Sagitarius, Cancer, Virgo, Aquarius, dan Pisces menjadi zodiak yang muncul dalam pembacaan kali ini.
Simak gambaran masing-masing zodiak berikut dihimpun dari kanal YouTube Opa Andrew 88 pada Rabu (23/09).
1. Sagitarius
Sagitarius disebut menjadi salah satu zodiak yang berpeluang merasakan datangnya kejutan positif pada minggu depan.
Karakter yang identik dengan keberanian mencoba hal baru membuat peluang dapat muncul melalui pengalaman atau lingkungan yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Dalam pembacaan astrologi populer, energi Sagitarius sering dikaitkan dengan ekspansi dan keinginan untuk berkembang.
Karena itu, peluang yang datang dapat berkaitan dengan pekerjaan, usaha, relasi profesional, atau rencana yang sebelumnya belum menemukan momentum.
Namun, peluang tetap membutuhkan tindakan nyata. Jika Anda berzodiak Sagitarius, periode ini dapat dijadikan pengingat untuk lebih terbuka terhadap kesempatan baru sekaligus tetap mempertimbangkan keputusan secara rasional.
2. Cancer
Cancer juga disebut termasuk zodiak yang berpotensi memperoleh kabar menggembirakan.
Kejutan yang datang tidak selalu berbentuk uang secara langsung, tetapi dapat berupa hubungan, dukungan, tawaran, atau kesempatan yang memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Dalam pembacaan populer, Cancer kerap dikaitkan dengan kehidupan emosional dan hubungan dekat.
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Jawa Pos
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