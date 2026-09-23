Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 21.55 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Jaga Kebugaran dan Ketenangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Rabu, 23 September 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang mampu membantu tubuh tetap bugar sekaligus membuat pikiran lebih tenang.

Rutinitas yang seimbang menjadi penting agar kesibukan sehari-hari tidak membuat Pisces mengabaikan kebutuhan tubuh untuk bergerak, beristirahat, dan memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces dapat mulai memasukkan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian, termasuk yoga atau olahraga ringan yang sesuai dengan kemampuan tubuh.

Tidak perlu memaksakan diri melakukan latihan dengan intensitas tinggi jika kondisi tubuh belum terbiasa.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau mengikuti latihan ringan bisa menjadi pilihan yang lebih mudah dilakukan secara konsisten.

Kebiasaan yang dilakukan secara teratur akan lebih bermanfaat daripada memaksakan olahraga berat dalam waktu singkat kemudian berhenti karena tubuh terlalu lelah.

Pisces juga sebaiknya melakukan pemanasan atau persiapan sebelum berolahraga agar tubuh lebih siap bergerak dan kemungkinan mengalami cedera dapat dikurangi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Jangan Andalkan Keberuntungan - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Jangan Andalkan Keberuntungan

Rabu, 23 September 2026 | 21.53 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Andalkan Usaha dan Kesiapan - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Andalkan Usaha dan Kesiapan

Rabu, 23 September 2026 | 19.14 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Bangun Kedekatan dengan Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Bangun Kedekatan dengan Komunikasi

Rabu, 23 September 2026 | 19.13 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore