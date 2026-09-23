Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 21.45 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 23 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Rabu, 23 September 2026, tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kemampuan menjaga pikiran agar tetap tenang.

Kebiasaan membandingkan pencapaian diri dengan orang lain dapat membuat Scorpio lebih mudah merasa tertekan dan kehilangan keyakinan terhadap kemampuan sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio perlu memahami bahwa perjalanan setiap orang memiliki kondisi yang berbeda.

Kesempatan, tantangan, serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu tidak selalu dapat disamakan.

Daripada terus memikirkan pencapaian orang lain, akan lebih baik jika Scorpio mengarahkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa diperbaiki dalam kehidupan pribadi.

Membuat target sederhana dan realistis dapat membantu menjaga fokus tanpa memberikan tekanan yang terlalu besar.

Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten juga dapat memberikan rasa kemajuan dan membuat Scorpio lebih menghargai proses yang sedang dijalani.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 23 September 2026: Selektif Menerima Saran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 23 September 2026: Selektif Menerima Saran

Rabu, 23 September 2026 | 21.43 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 23 September 2026: Kurangi Tekanan pada Diri Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 23 September 2026: Kurangi Tekanan pada Diri Sendiri

Rabu, 23 September 2026 | 21.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 23 September 2026: Jaga Pola Hidup Tetap Seimbang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 23 September 2026: Jaga Pola Hidup Tetap Seimbang

Rabu, 23 September 2026 | 21.38 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore