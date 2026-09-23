Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 23 September 2026: Seimbangkan Kerja dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 23 September 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara tanggung jawab dan waktu untuk memulihkan tenaga.

Keinginan menyelesaikan banyak pekerjaan memang dapat membuat Capricorn terus bergerak, tetapi tubuh tetap memiliki batas yang perlu dihargai.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jangan menganggap waktu istirahat sebagai sesuatu yang mengurangi produktivitas.

Memberikan jeda justru dapat membantu tubuh dan pikiran kembali mendapatkan energi sebelum menghadapi tugas berikutnya.

Ketika pekerjaan sedang menumpuk, Capricorn sebaiknya menentukan mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu daripada memaksakan semua tanggung jawab dalam waktu bersamaan.

Jika mulai merasa lelah atau sulit berkonsentrasi, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak.