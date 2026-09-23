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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 21.52 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Rabu, 23 September 2026: Kelola Stres dengan Lebih Tenang

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Rabu, 23 September 2026, perlu diperhatikan dari sisi fisik sekaligus kondisi pikiran.

Beban pikiran yang terus dipendam dapat membuat tubuh ikut merasakan dampaknya, terutama ketika Aquarius tidak memberikan kesempatan untuk beristirahat secara mental.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menghindari masalah bukan selalu menjadi cara terbaik untuk mendapatkan ketenangan.

Aquarius dapat mulai mengenali perasaan yang sedang muncul dan memilah persoalan berdasarkan mana yang perlu ditangani terlebih dahulu.

Tidak semua persoalan harus selesai dalam waktu bersamaan.

Memberikan ruang untuk berhenti sejenak dapat membantu Aquarius menghadapi berbagai hal dengan pikiran yang lebih jernih.

Aktivitas fisik juga dapat menjadi pilihan untuk membantu mengurangi ketegangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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