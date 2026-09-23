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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 21.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Rabu, 23 September 2026: Kurangi Tekanan pada Diri Sendiri

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Rabu, 23 September 2026, membutuhkan perhatian melalui keseimbangan antara aktivitas, istirahat, dan kondisi pikiran.

Keinginan untuk memberikan hasil terbaik memang dapat mendorong Virgo bekerja lebih serius, tetapi terlalu keras terhadap diri sendiri justru berpotensi menguras energi.

Tidak semua pekerjaan harus selesai sempurna dalam satu waktu.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya mencoba menyelesaikan berbagai tanggung jawab secara bertahap tanpa terus merasa bersalah ketika hasil yang diperoleh belum sesuai dengan harapan.

Tekanan untuk selalu memenuhi standar tinggi dapat membuat pikiran lebih mudah lelah, terutama jika waktu untuk beristirahat semakin sedikit.

Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda kelelahan, jangan abaikan kebutuhan untuk berhenti sejenak.

Memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan tenaga dapat membantu Virgo kembali beraktivitas dengan kondisi yang lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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