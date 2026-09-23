Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Rabu, 23 September 2026: Jangan Abaikan Waktu Tidur

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Rabu, 23 September 2026 perlu mendapat perhatian, terutama jika aktivitas yang akan dijalani membuat waktu istirahat semakin terbatas.
Tidur yang cukup penting agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah melewati berbagai kesibukan.
Jika Cancer terbiasa menyelesaikan pekerjaan hingga malam, cobalah menata kembali jadwal agar waktu tidur tidak terus terpotong.
Jangan menganggap rasa lelah sebagai sesuatu yang harus selalu diterima tanpa mencari tahu apa yang menyebabkannya.
Tubuh dapat memberikan sinyal ketika membutuhkan jeda, sehingga Cancer perlu memahami batas kemampuan diri dan tidak memaksakan aktivitas secara berlebihan.
Selain pola tidur, perhatikan pula makanan dan minuman yang dikonsumsi sepanjang hari.
Pilih asupan yang lebih seimbang dan pastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi selama menjalani rutinitas.
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