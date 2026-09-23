Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 23 September 2026: Jaga Pola Hidup Lebih Teratur

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Rabu, 23 September 2026 mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur.
Kesibukan dapat membuat waktu makan menjadi tidak menentu atau membuat Taurus memilih makanan hanya karena praktis tanpa memperhatikan kebutuhan tubuh.
Taurus dapat mulai memperbaiki pola makan secara perlahan dengan memilih asupan yang lebih seimbang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Usahakan tidak menjadikan pekerjaan sebagai alasan untuk terlalu sering melewatkan waktu makan.
Kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan agar tubuh tetap mendapatkan asupan yang cukup sepanjang aktivitas.
Tidak perlu memaksakan perubahan besar sekaligus karena kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi awal yang baik.
Selain makanan, waktu istirahat juga perlu mendapat perhatian agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani rutinitas.
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