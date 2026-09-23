Rezekinya Seolah Tak Pernah Seret, Ini 4 Zodiak yang Pandai Mengatur Keuangan

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun kondisi finansial yang mapan. Selain kerja keras, kemampuan mengambil keputusan dan mengelola pemasukan juga kerap dianggap berperan dalam perjalanan menuju kesuksesan.
Dalam astrologi, karakter setiap zodiak dipercaya memiliki kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam hal mengatur keuangan dan mengejar tujuan materi.
Beberapa zodiak disebut mempunyai sifat yang mendukung kemampuan tersebut, mulai dari disiplin menyimpan uang hingga berani melihat peluang investasi.
Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang disebut memiliki karakter kuat dalam membangun kekayaan serta menjaga kondisi finansialnya.
Capricorn dikenal sebagai sosok yang teratur dan memiliki tujuan yang jelas. Dalam urusan keuangan, mereka cenderung tidak tergoda mencari hasil secara instan.
Mereka lebih memilih menyusun rencana jangka panjang dan menjalankannya secara konsisten. Kebiasaan tersebut juga tercermin dari cara mereka menggunakan uang.
Capricorn biasanya mempertimbangkan manfaat sebelum mengeluarkan dana. Mereka lebih tertarik menyisihkan uang untuk kebutuhan masa depan atau sesuatu yang dinilai dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang.
Taurus digambarkan sebagai zodiak yang menyukai kehidupan nyaman dan kestabilan. Karena itu, mereka memiliki dorongan untuk menciptakan kondisi finansial yang aman.
Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan ketika ingin meningkatkan penghasilan. Ketika menemukan peluang yang dianggap menarik, Taurus cenderung berusaha mengejarnya dengan sungguh-sungguh.
Kemampuan melihat nilai suatu aset juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan Taurus. Investasi properti, karya seni, maupun instrumen finansial dapat menjadi pilihan ketika mereka merasa peluang tersebut sesuai dengan tujuan mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022