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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 21.19 WIB

Rezekinya Seolah Tak Pernah Seret, Ini 4 Zodiak yang Pandai Mengatur Keuangan

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun kondisi finansial yang mapan. Selain kerja keras, kemampuan mengambil keputusan dan mengelola pemasukan juga kerap dianggap berperan dalam perjalanan menuju kesuksesan.

Dalam astrologi, karakter setiap zodiak dipercaya memiliki kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam hal mengatur keuangan dan mengejar tujuan materi.

Beberapa zodiak disebut mempunyai sifat yang mendukung kemampuan tersebut, mulai dari disiplin menyimpan uang hingga berani melihat peluang investasi.

Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang disebut memiliki karakter kuat dalam membangun kekayaan serta menjaga kondisi finansialnya.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai sosok yang teratur dan memiliki tujuan yang jelas. Dalam urusan keuangan, mereka cenderung tidak tergoda mencari hasil secara instan.

Mereka lebih memilih menyusun rencana jangka panjang dan menjalankannya secara konsisten. Kebiasaan tersebut juga tercermin dari cara mereka menggunakan uang.

Capricorn biasanya mempertimbangkan manfaat sebelum mengeluarkan dana. Mereka lebih tertarik menyisihkan uang untuk kebutuhan masa depan atau sesuatu yang dinilai dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

2. Taurus

Taurus digambarkan sebagai zodiak yang menyukai kehidupan nyaman dan kestabilan. Karena itu, mereka memiliki dorongan untuk menciptakan kondisi finansial yang aman.

Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan ketika ingin meningkatkan penghasilan. Ketika menemukan peluang yang dianggap menarik, Taurus cenderung berusaha mengejarnya dengan sungguh-sungguh.

Kemampuan melihat nilai suatu aset juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan Taurus. Investasi properti, karya seni, maupun instrumen finansial dapat menjadi pilihan ketika mereka merasa peluang tersebut sesuai dengan tujuan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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