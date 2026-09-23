Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Rabu, 23 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Beristirahat

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Rabu, 23 September 2026 mengingatkan pentingnya memberi tubuh dan pikiran waktu untuk memulihkan energi.
Berbagai target yang sedang dikejar memang membutuhkan usaha, tetapi terlalu lama berkutat dengan pekerjaan tanpa jeda dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan tenaga.
Karena itu, Aries sebaiknya menyediakan waktu untuk melakukan aktivitas ringan yang dapat membantu pikiran terasa lebih segar.
Berjalan santai dapat menjadi pilihan sederhana untuk mengurangi ketegangan sekaligus menjaga tubuh tetap aktif.
Namun, jangan memaksakan olahraga dengan intensitas tinggi ketika tubuh sedang terasa lelah.
Sesuaikan jenis dan durasi aktivitas dengan kondisi tubuh agar olahraga memberikan manfaat tanpa menambah beban fisik.
Waktu tidur juga perlu mendapatkan perhatian karena kurang beristirahat dapat memengaruhi konsentrasi, energi, dan suasana hati.
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