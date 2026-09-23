Saatnya Hidup Nyaman! 3 Zodiak Mulai Merasakan Hidup Lebih Lega pada 23 September 2026

Ilustrasi Zodiak (magnific)
Pada 23 September 2026, Matahari berada di Libra, sebuah periode yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan keseimbangan, hubungan, keharmonisan, serta kemampuan untuk melihat suatu persoalan dari berbagai sisi.
Energi tersebut dapat menjadi simbol bagi seseorang untuk berhenti mempertahankan hal-hal yang justru membuat kehidupan terasa semakin berat.
Menariknya, ada 3 zodiak yang secara astrologi dikaitkan dengan peluang untuk merasakan kelegaan lebih kuat pada periode ini.
Aries, Scorpio, dan Aquarius disebut memiliki momentum untuk melepaskan tekanan, menyelesaikan persoalan yang tertunda, atau setidaknya mengubah cara pandang terhadap sesuatu yang selama ini mengganggu ketenangan.
Rasa lega tersebut tentu tidak berarti seluruh persoalan kehidupan akan menghilang dalam satu hari.
Sebaliknya, perubahan dapat muncul melalui keputusan sederhana, keberanian meninggalkan masa lalu, atau kesadaran bahwa suatu masalah tidak lagi layak mendapatkan terlalu banyak energi.
Bagi 3 zodiak ini, 23 September 2026 dapat menjadi momentum untuk mulai menjalani kehidupan dengan langkah yang terasa lebih ringan dikutip dari Yourtango.com.
1. Aries
Aries berpeluang merasakan perubahan suasana yang cukup melegakan pada 23 September 2026.
Beberapa bulan terakhir mungkin terasa seperti periode yang menuntut banyak tenaga, terutama ketika Anda harus menghadapi berbagai persoalan sekaligus.
Kini, energi Matahari di Libra dapat menjadi simbol hadirnya kesempatan untuk mengambil napas dan melihat kembali perjalanan yang sudah dilalui.
Anda mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua keputusan harus diambil dalam keadaan tergesa-gesa.
Ada situasi yang justru menjadi lebih jelas ketika Anda memberikan waktu kepada diri sendiri untuk berpikir.
Pada fase ini, kemampuan Aries untuk menentukan pilihan dapat terasa lebih terarah karena Anda mulai memahami apa yang sebenarnya diinginkan.
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Jawa Pos
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