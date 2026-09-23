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Aulia Rahmi
Rabu, 23 September 2026 | 20.55 WIB

Ramalan 4 Shio yang Keluar dari Ruang Sepi pada 23 September 2026, Pertemuan Baru Membawa Arti!

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

Dalam astrologi Tionghoa, setiap hari dipercaya memiliki karakter energi yang berbeda.

Rabu, 23 September 2026, digambarkan sebagai Metal Rat Balance Day yang berlangsung dalam bulan Fire Rooster dan tahun Fire Horse.

Kombinasi tersebut dalam kepercayaan astrologi Tionghoa dikaitkan dengan kemampuan berpikir lebih jernih, mengevaluasi keadaan, serta mengambil keputusan dengan pertimbangan yang lebih rasional.

Energi logam dipercaya memberikan kecenderungan untuk melihat persoalan secara lebih tenang, sedangkan simbol Tikus dikaitkan dengan kecerdasan, kecermatan, dan kemampuan membaca peluang.

Sementara itu, unsur Api yang hadir dalam bulan dan tahun disebut dapat memberikan dorongan untuk bergerak setelah seseorang terlalu lama berada dalam keadaan yang sama.

Karena itu, terdapat 4 shio yang dalam ramalan ini disebut memiliki peluang mengalami perubahan suasana hati pada 23 September 2026 dikutip dari Yourtango.com.

Kesepian dapat mulai tergeser oleh perjalanan, hubungan yang semakin serius, rutinitas yang lebih tertata, atau pertemuan dengan seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau diprediksi menemukan jalan keluar dari rasa jenuh melalui sebuah kesempatan untuk bepergian.

Setelah cukup lama berkutat dengan pekerjaan dan tanggung jawab, Anda mungkin mulai menyadari bahwa tubuh dan pikiran membutuhkan jeda.

Tidak harus perjalanan jauh atau liburan mewah, mengunjungi tempat yang belum pernah didatangi pun dapat menghadirkan pengalaman yang berbeda.

Pada 23 September 2026, gagasan mengenai perjalanan dapat terasa semakin menarik.

Membayangkan tempat baru, menikmati pemandangan, mencoba makanan berbeda, hingga mengabadikan momen melalui foto dapat memberikan sesuatu yang dinantikan.

Ketika kehidupan sehari-hari terasa berulang, sebuah rencana sederhana terkadang cukup untuk mengembalikan semangat yang sempat meredup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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