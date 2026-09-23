3 Zodiak Diprediksi Menerima Berkah Melimpah Ruah Semesta pada 23 September 2026

Ilustrasi Menerima Berkah Melimpah Ruah (magnific)
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Ketiganya disebut memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi bertemu pada satu tema yang sama: munculnya perasaan bahwa usaha, keberanian, dan keputusan masa lalu mulai mendapatkan penghargaan.
Salah satu faktor astrologi yang menjadi sorotan adalah Chiron yang mengalami fase retrograde.
Dalam astrologi, Chiron sering dikaitkan dengan proses penyembuhan, luka batin, penerimaan diri, dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu.
Ketika energinya dikaitkan dengan fase reflektif, seseorang dapat merasa lebih mampu memahami perjalanan yang telah dilaluinya.
Bagi Taurus, Leo, dan Pisces, 23 September 2026 dapat menjadi momen untuk melihat kembali sejauh mana mereka telah berkembang.
Perasaan mendapatkan berkah bukan selalu berarti datangnya keberuntungan besar secara tiba-tiba, tetapi dapat hadir dalam bentuk dukungan, kepercayaan diri, ketenangan, atau keyakinan bahwa langkah yang sedang ditempuh berada di arah yang tepat.
1. Taurus
Taurus menjadi salah satu zodiak yang diprediksi merasakan energi positif pada 23 September 2026.
Pengaruh Chiron retrograde membuat Anda lebih banyak melakukan refleksi terhadap perjalanan yang telah dilalui.
Anda mungkin mulai menyadari bahwa posisi saat ini bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil dari usaha, kesabaran, dan berbagai keputusan yang pernah dibuat.
Ada kemungkinan Anda kembali mengingat masa ketika keadaan terasa lebih sulit.
Namun, alih-alih terjebak pada pengalaman tersebut, Anda dapat melihatnya sebagai bagian penting dari proses pertumbuhan.
Kesadaran inilah yang membuat pencapaian saat ini terasa lebih bermakna.
Anda mulai memahami bahwa setiap langkah yang pernah diambil memiliki kontribusi terhadap keadaan yang sedang dinikmati sekarang.
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Jawa Pos
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