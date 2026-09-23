Hidupnya Makin Bahagia! 3 Zodiak Ini Mulai 23 September 2026, Energi Positif Menguat

Ilustrasi Hidupnya Makin Bahagia (magnific)
Fase Waxing Gibbous Moon atau Bulan Cembung Membesar di Aquarius dipercaya membawa dorongan untuk melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih luas.
Menariknya, kebahagiaan dalam periode ini bukan semata-mata datang karena keadaan berubah secara tiba-tiba.
Kebahagiaan justru dapat tumbuh ketika seseorang mulai melepaskan pikiran negatif, mempercayai intuisi, serta menyadari bahwa tidak semua persoalan dari masa lalu harus terus dibawa ke masa depan.
Terdapat 3 zodiak yang dianggap memiliki energi paling selaras dengan suasana tersebut, yaitu Aries, Gemini, dan Libra diulas dari Yourtango.com.
Ketiganya memiliki pengalaman yang berbeda, tetapi sama-sama berpeluang memasuki fase yang terasa lebih ringan, optimistis, dan menyenangkan.
1. Aries Mulai Menemukan Kembali Semangat dan Harapan
Aries dapat merasakan perubahan suasana yang cukup kuat pada Rabu, 23 September 2026.
Pikiran terasa lebih tajam dan kemampuan untuk melihat persoalan menjadi lebih jernih.
Setelah melalui periode yang membuat semangat menurun, Aries seolah menemukan kembali alasan untuk menatap kehidupan dengan lebih optimistis.
Perasaan positif tersebut membuat hari-hari yang sebelumnya terasa berat mulai tampak lebih mudah dijalani.
Energi Bulan Cembung Membesar di Aquarius dikaitkan dengan dorongan bagi Aries untuk kembali melihat sisi positif dalam dirinya.
Selama beberapa waktu, berbagai pikiran negatif mungkin membuat Aries kehilangan motivasi atau terlalu fokus pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan.
Namun, fase ini menjadi momentum untuk keluar dari pola tersebut.
Harapan yang sempat meredup perlahan dapat muncul kembali ketika Aries mulai menyadari bahwa satu keadaan buruk tidak menentukan seluruh perjalanan hidupnya.
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Jawa Pos
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