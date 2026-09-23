Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 18.35 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Rabu, 23 September 2026: Beri Waktu untuk Saling Mengenal

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Rabu, 23 September 2026, mengingatkan agar tidak tergesa-gesa menentukan masa depan hubungan hanya demi memperoleh kepastian.

Rasa penasaran terhadap seseorang memang dapat membuat Gemini ingin segera mengetahui ke mana arah kedekatan tersebut, tetapi hubungan yang sehat membutuhkan proses untuk memahami karakter dan perasaan masing-masing.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, hindari memberikan tekanan agar hubungan berkembang sesuai dengan harapan pribadi.

Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan perhatian dan membutuhkan waktu yang berbeda untuk mengungkapkan perasaan.

Daripada memaksakan keadaan, cobalah menikmati berbagai percakapan ringan dan momen sederhana bersama pasangan.

Kebiasaan tersebut dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman sehingga kedua pihak memiliki ruang untuk berbicara secara terbuka.

Gemini juga perlu berhati-hati agar tidak terlalu jauh menafsirkan sikap pasangan berdasarkan dugaan sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Bangun Kedekatan dengan Komunikasi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Rabu, 23 September 2026: Bangun Kedekatan dengan Komunikasi

Rabu, 23 September 2026 | 19.13 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Rabu, 23 September 2026: Pahami Perasaan Orang Terdekat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Rabu, 23 September 2026: Pahami Perasaan Orang Terdekat

Rabu, 23 September 2026 | 19.11 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 23 September 2026: Jaga Komunikasi dan Perhatian - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 23 September 2026: Jaga Komunikasi dan Perhatian

Rabu, 23 September 2026 | 19.09 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore