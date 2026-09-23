Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis, 24 September 2026: Hadapi Kekhawatiran dengan Bijak

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius besok, Kamis, 24 September 2026, mengajak Anda untuk tidak terus menyembunyikan kekhawatiran yang selama ini mengganggu pikiran.

Menghindari persoalan mungkin terasa lebih mudah untuk sementara waktu, tetapi masalah yang tidak segera dihadapi justru dapat menimbulkan tekanan yang lebih besar.

Aquarius perlu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memahami perasaan, mengenali sumber kecemasan, dan menentukan langkah yang bisa dilakukan secara perlahan.

Selain menjaga kondisi emosional, aktivitas fisik ringan juga dapat membantu mengurangi stres serta mengembalikan semangat yang sempat menurun.

Dalam hubungan asmara, perasaan pasangan sebaiknya tidak diabaikan karena sikap yang kurang peka dapat memicu kesalahpahaman.

Sementara dalam urusan karier, Aquarius disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan besar sebelum mempertimbangkan berbagai konsekuensinya.

Peluang percakapan menarik juga mungkin hadir ketika Aquarius melakukan perjalanan atau bertemu dengan seseorang di luar lingkungan biasanya.