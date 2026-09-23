Ramalan Zodiak Capricorn 23 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi mungkin akan menghadapi hari yang cukup berat dengan kondisi tubuh yang terasa lesu dan pikiran yang diliputi kebingungan. Situasi tersebut dapat memengaruhi cara Anda menjalani aktivitas sehari-hari.

Tekanan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan Capricorn. Tetap berpikir positif dan berusaha mengendalikan emosi menjadi langkah penting agar berbagai persoalan tidak berkembang menjadi lebih besar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (23/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn mungkin merasa lesu dan mengalami kebingungan mental yang tidak diinginkan. Kondisi ini dapat membuat Anda kesulitan menentukan langkah atau mengambil keputusan dengan cepat.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara berpotensi diwarnai sikap pahit terhadap pasangan. Perasaan tersebut mungkin muncul akibat kondisi pikiran yang sedang tidak stabil atau penuh kebingungan.

Hindari melampiaskan emosi kepada pasangan. Berusaha menjaga komunikasi dan mengendalikan perasaan akan membantu mempertahankan keharmonisan hubungan.

Karier Capricorn