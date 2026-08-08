Ramalan Zodiak Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi perlu membangun keberanian dan menjaga harapan pada Sabtu (8/8). Meski hari ini mungkin terasa lebih berat, ingatlah bahwa masa sulit tidak berlangsung selamanya dan selalu ada kesempatan untuk memasuki masa yang lebih baik.

Tekanan pekerjaan, kebutuhan tak terduga, hingga kondisi pikiran yang kurang tenang perlu dihadapi Capricorn dengan kepala dingin. Menata prioritas, mengelola keuangan secara hati-hati, serta meluangkan waktu untuk menenangkan diri dapat membantu Capricorn melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (8/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn disarankan untuk menanamkan sikap yang lebih berani dalam menghadapi berbagai keadaan. Jangan biarkan kesulitan sementara membuat Anda kehilangan keyakinan terhadap masa depan. Terus ingatkan diri bahwa hari-hari sulit akan berlalu dan masa yang lebih baik akan datang.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara membutuhkan pengertian yang lebih besar dari Capricorn. Pasangan mungkin membutuhkan perhatian dan kepastian bahwa Anda selalu bersedia memberikan dukungan ketika dibutuhkan.

Tunjukkan kepedulian melalui sikap dan tindakan nyata. Meyakinkan pasangan bahwa Anda akan selalu berada di sisinya dapat membuat hubungan terasa lebih aman dan memperkuat kepercayaan satu sama lain.

Karier Capricorn