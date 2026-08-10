Ramalan Zodiak Capricorn 10 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi memiliki tingkat energi yang tinggi. Tekad yang kuat untuk meraih kesuksesan membuat Anda lebih mampu mengendalikan berbagai situasi yang dihadapi.
Perencanaan yang matang dan kecerdasan dalam mengambil keputusan akan menjadi modal penting hari ini. Manfaatkan momentum positif ini untuk bergerak lebih dekat dengan tujuan yang sudah Capricorn tetapkan.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (10/8), dikutip dari Astroved.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Secara umum, Capricorn berada dalam kondisi yang mendukung untuk mencapai berbagai target. Tingkat energi yang tinggi membuat Anda lebih bersemangat menjalani aktivitas dan menghadapi tantangan. Perencanaan diri yang baik akan membantu mengarahkan energi tersebut ke hal-hal yang produktif.
Cinta Capricorn
Kehidupan asmara Capricorn diprediksi berjalan romantis. Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk menghabiskan momen berkualitas bersama pasangan.
Anda juga dapat menunjukkan ketulusan melalui perhatian dan tindakan sederhana. Sikap terbuka dalam mengungkapkan perasaan akan membuat hubungan semakin hangat dan harmonis.
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Karier Capricorn
Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pekerjaan mungkin terjadi dan berpotensi memberikan keuntungan bagi perkembangan karier. Kesempatan tersebut dapat menjadi ruang bagi Anda untuk menunjukkan kemampuan profesional.
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