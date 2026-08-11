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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi berpeluang mendapatkan keberuntungan hari ini. Sikap positif dan perencanaan yang matang dapat membantu Anda meraih hasil yang lebih baik dalam berbagai aktivitas.

Meski ada beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam pekerjaan, Capricorn tetap memiliki peluang untuk menjaga hubungan asmara, keuangan, dan kesehatan dalam kondisi yang baik. Fokus pada prioritas menjadi kunci untuk menjalani hari dengan optimal.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (11/8), dikutip dari horoskop harian berdasarkan tanda Bulan.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini membawa energi yang cukup menguntungkan bagi Capricorn. Anda dapat meraih kesuksesan lebih besar jika menjalani berbagai aktivitas dengan pola pikir yang positif. Perencanaan tetap menjadi hal penting. Susun langkah secara teratur dan tentukan tujuan dengan jelas.

Cinta Capricorn

Hubungan dengan pasangan berada dalam kondisi yang baik. Capricorn mampu menjaga keharmonisan melalui komunikasi yang menyenangkan dan sikap penuh perhatian.

Anda juga berkesempatan menikmati waktu bersama orang yang dicintai. Manfaatkan momen ini untuk mempererat kedekatan dan menciptakan suasana hubungan yang semakin hangat.

Karier Capricorn

Beberapa kekecewaan atau hambatan mungkin muncul ketika menjalankan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat membuat penyelesaian tugas terasa lebih sulit dari biasanya.

Meski begitu, Capricorn perlu tetap memprioritaskan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Jangan biarkan hambatan mengalihkan fokus dari tugas yang harus segera diselesaikan.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan Capricorn diprediksi cukup baik hari ini. Antusiasme dan energi positif dalam diri membantu Anda menjalani berbagai aktivitas dengan lebih bersemangat.

Pertahankan kondisi tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan aktivitas dan waktu istirahat. Jangan sampai terlalu bersemangat membuat Anda mengabaikan kebutuhan tubuh.

Editor: Bintang Pradewo
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