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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 23 September 2026 | 17.17 WIB

Ramalan Zodiak Libra 23 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu mengandalkan keberanian dan tekad untuk menghadapi berbagai tantangan. Sikap positif menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan diri sekaligus menjaga langkah tetap terarah.

Kesibukan yang meningkat membuat Libra harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mengendalikan emosi, berkonsentrasi pada pekerjaan, serta mengatur keuangan dengan bijak menjadi hal penting agar hari berjalan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Rabu (23/9), dikutip dari Astroved. Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini menuntut keberanian dan tekad untuk meraih hasil yang menguntungkan. Berpikir positif akan membantu Libra membangun kembali kepercayaan diri ketika menghadapi situasi yang tidak mudah.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu. Perbedaan pendapat dengan pasangan bisa memicu ketegangan jika komunikasi tidak dijaga dengan baik.

Cobalah memberikan ruang dan waktu untuk menenangkan diri sebelum membicarakan persoalan yang sensitif. Menjaga pikiran tetap rileks akan membantu Libra menikmati kebahagiaan bersama pasangan.

Karier Libra

Jadwal kerja yang padat membuat Libra sangat sibuk. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian.

Karena itu, tingkatkan konsentrasi saat menjalankan pekerjaan. Periksa kembali hasil pekerjaan sebelum diselesaikan agar kesalahan kecil tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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