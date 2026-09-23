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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 16.37 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini membawa pesan positif untuk terus melangkah setelah beberapa peluang yang datang sebelumnya berhasil meningkatkan rasa percaya diri.

Transit Bulan di Aquarius menunjukkan adanya kemungkinan perubahan positif yang mulai memasuki kehidupan Capricorn.

Meski sedang berada dalam fase yang cukup produktif, jangan lupa memberikan waktu untuk beristirahat dan merawat diri.

Kemajuan akan terasa lebih bermakna ketika Anda tetap mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas dan kebutuhan pribadi.

Dalam kehidupan asmara, seseorang mungkin mulai menunjukkan ketertarikan kepada Capricorn. Namun, keputusan untuk melanjutkan hubungan tersebut sepenuhnya berada di tangan Anda. Tidak perlu terburu-buru jika masih ingin memastikan perasaan sendiri.

Di dunia kerja, kreativitas menjadi modal penting untuk menghadapi persoalan yang sulit. Cara berpikir yang berbeda dapat membantu Capricorn menemukan solusi yang sebelumnya belum terpikirkan.

Hari ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana bertemu dengan seseorang yang dianggap istimewa. Berikut ramalan Capricorn selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Cinta Capricorn

Editor: Novia Tri Astuti
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