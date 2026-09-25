Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 00.40 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu 26 September 2026: Jangan Abaikan Ruang untuk Diri Sendiri

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius besok Sabtu, 26 September 2026, membawa pesan agar Aquarius tidak terlalu memaksakan diri dalam menjalani berbagai urusan.

Ada banyak hal yang mungkin ingin diselesaikan sekaligus, tetapi mengambil terlalu banyak tanggung jawab justru dapat membuat energi cepat terkuras.

Aquarius juga perlu memberikan ruang untuk diri sendiri, terutama ketika kehidupan pribadi mulai dipenuhi berbagai tuntutan.

Dalam urusan asmara, hubungan membutuhkan keseimbangan antara kedekatan dan kebebasan agar tidak muncul sikap terlalu posesif.

Sebuah pertemuan atau interaksi baru juga berpotensi membuat Aquarius sedikit bingung mengenai apa yang sebenarnya diinginkan.

Sementara itu, kesempatan finansial dapat muncul dari pertemuan yang awalnya terlihat biasa saja.

Di lingkungan kerja, Aquarius tidak harus selalu hadir dalam setiap acara atau kegiatan kantor hanya untuk menjaga hubungan dengan rekan kerja.

Bagi Aquarius yang memiliki rencana bepergian, persiapan yang matang akan membantu menghindari masalah yang tidak perlu.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Sabtu, 26 September 2026.

Asmara Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius besok membutuhkan keseimbangan antara kedekatan dan ruang pribadi.

Aquarius mungkin sedang merasakan keinginan untuk selalu mengetahui apa yang dilakukan pasangan, tetapi sikap terlalu posesif justru dapat membuat hubungan terasa kurang nyaman.

Memberikan ruang bukan berarti mengurangi perhatian atau menunjukkan bahwa perasaan mulai berubah.

Sebaliknya, pasangan juga membutuhkan kebebasan untuk menjalani aktivitas pribadi tanpa merasa terus-menerus diawasi.

Jika Aquarius sudah memiliki pasangan, cobalah membangun hubungan dengan rasa percaya yang lebih kuat.

Komunikasi tetap penting, tetapi tidak semua hal harus dipertanyakan secara berlebihan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 26 September 2026: Kepercayaan Diri Membuka Jalan Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 26 September 2026: Kepercayaan Diri Membuka Jalan Baru

Sabtu, 26 September 2026 | 00.30 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu 26 September 2026: Berani Mengungkapkan Perasaan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu 26 September 2026: Berani Mengungkapkan Perasaan

Sabtu, 26 September 2026 | 00.10 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu 26 September 2026: Saatnya Melepas Beban Lama - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu 26 September 2026: Saatnya Melepas Beban Lama

Sabtu, 26 September 2026 | 00.00 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore