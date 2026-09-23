Ramalan Zodiak Gemini Besok Kamis, 24 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini hari ini mengajak Anda untuk tidak terlalu lama terjebak dalam perselisihan atau masalah yang telah terjadi.
Transit Bulan di Aquarius mendorong Gemini untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, mengambil pelajaran dari pengalaman, kemudian melanjutkan langkah ke depan.
Jika suasana hati sedang kurang baik akibat perbedaan pendapat, cobalah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menenangkan pikiran. Jangan biarkan konflik mengganggu aktivitas lainnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, Gemini juga perlu memperhatikan pola makan. Hindari kebiasaan makan terlalu larut malam dan usahakan menjaga rutinitas yang seimbang.
Keberuntungan tampaknya ikut mendukung berbagai aktivitas Gemini hari ini. Dalam urusan percintaan, nikmati momen-momen ringan dan menyenangkan bersama pasangan, tetapi jangan sampai terlalu larut dalam kesenangan hingga melupakan rencana masa depan.
Di tempat kerja, ide dan gagasan Gemini berpeluang mendapatkan perhatian. Jika belum memiliki agenda perjalanan, tidak ada salahnya mulai menyusun rencana liburan bersama teman untuk melepas penat.
Untuk ramalan lengkapnya, berikut telah kami rangkum prediksi cinta, keuangan, karier, hingga kesehatan Gemini dari laman Astrotalk.
Cinta Gemini
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