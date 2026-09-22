Jadi Sorotan Primbon Jawa, 5 Weton Ini Disebut Punya Keberuntungan Tak Biasa

JawaPos.com – Dalam tradisi primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai keistimewaan tertentu yang membuat jalan kehidupannya penuh dengan peluang.

Kepercayaan mengenai weton tidak hanya berbicara tentang kekayaan materi. Pengalaman hidup, kemampuan menghadapi persoalan, hubungan dengan orang lain, serta kesempatan yang datang juga sering dikaitkan dengan karakter weton tertentu.

Dalam penafsiran primbon, ada sejumlah weton yang dianggap memiliki keberuntungan kuat. Pemiliknya dipercaya mampu melewati berbagai rintangan dan menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang dalam penafsiran tersebut disebut memiliki peluang rezeki dan kemudahan dalam perjalanan hidup. Berikut daftarnya:

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon memiliki neptu 14, yang berasal dari nilai Jumat sebesar 6 dan Kliwon sebesar 8. Dalam tradisi Jawa, weton ini kerap dikaitkan dengan karakter yang kuat serta sisi spiritual yang menonjol.

Pemilik Jumat Kliwon dipercaya mempunyai intuisi dan kepekaan yang cukup tinggi. Sifat tersebut dianggap dapat membantu mereka ketika harus menentukan pilihan atau membaca situasi tertentu.

Dalam kepercayaan primbon, rezeki Jumat Kliwon juga disebut dapat datang melalui berbagai jalur yang tidak selalu diperkirakan sebelumnya. Kemampuan mengambil keputusan dan kepekaan terhadap peluang dianggap menjadi salah satu modal mereka dalam mengembangkan kehidupan.

Namun, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan sikap bijaksana. Kemampuan mengelola keuangan dan mengambil keputusan secara rasional tetap penting agar peluang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan baik.

2. Selasa Wage Selasa Wage memiliki neptu 10, berdasarkan nilai Selasa sebesar 3 dan Wage sebesar 7.