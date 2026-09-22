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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 04.45 WIB

Hampir Jatuh Miskin, 7 Shio Ini Konon Selalu Diselamatkan Keberuntungan

seseorang yang ditarik nasib baik./Freepik/user25451090 - Image

seseorang yang ditarik nasib baik./Freepik/user25451090

JawaPos.com - Tidak semua perjalanan hidup berjalan sesuai rencana. Seseorang bisa saja mengalami masa sulit, termasuk menghad selalu dianggap sebagai akhir dari perjalanan. Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter dan keberuntungan yang membuat mereka mampu menemukan kesempatanapi masalah pekerjaan, bisnis, atau kondisi finansial yang membuat kehidupan terasa berat.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kondisi tersebut tidak selalu dianggap sebagai akhir dari perjalanan. Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter dan keberuntungan yang membuat mereka mampu menemukan kesempatan baru setelah melewati masa penuh tantangan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam kepercayaan tersebut disebut memiliki peluang untuk kembali bangkit setelah berada dalam kondisi finansial yang sulit. Prediksi ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang pandai menyusun strategi dan cepat membaca keadaan. Kemampuan tersebut membuat mereka biasanya mampu mencari alternatif ketika rencana yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan.

Meski pernah melakukan kesalahan yang berdampak pada kondisi finansial, Tikus dipercaya tidak akan terlalu lama berada dalam keterpurukan. Peluang baru bisa datang melalui usaha, pekerjaan, maupun pertemuan dengan orang yang memberikan kesempatan.

Dari pengalaman tersebut, mereka diyakini dapat membangun kembali kondisi keuangan dengan lebih hati-hati dan stabil.

2. Shio Kerbau

Kerbau identik dengan karakteri Tiongkok, sifat pantang menyerah tersebut dipercaya menjadi kekuatan ketika menghadapi kesulitan finansial. Ketika berada dalam kondisi yang serba terbatas, Kerbau disebut mampu bertahan hingga akhirnya menemukan jalan untuk memperbaiki kehid pekerja keras, sabar, dan konsisten. Mereka cenderung tetap berusaha meskipun hasil yang diperoleh tidak langsung terlihat.

Dalam astrologi Tiongkok, sifat pantang menyerah tersebut dipercaya menjadi kekuatan ketika menghadapi kesulitan finansial. Ketika berada dalam kondisi yang serba terbatas, Kerbau disebut mampu bertahan hingga akhirnya menemukan jalan untuk memperbaiki kehidupannya.

Kesabaran dan kegigihan dianggap menjadi modal utama bagi mereka untuk kembali mengejar kestabilan.

3. Shio Macan

Shio Macan mempunyai karakter berani dan percaya diri dalam mengambil keputusan. Namun, keberanian yang terlalu besar terkadang dapat membuat mereka mengambil risiko finansial yang kurang diperhitungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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