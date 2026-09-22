6 Weton yang Konon Berlimpah Rezeki, Peluang Kaya Datang dari Berbagai Arah

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton tidak sekadar digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga menjadi bagian dari tradisi yang dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kehidupan, hingga perjalanan seseorang dalam mencari rezeki.

Sebagian masyarakat masih menggunakan perhitungan weton dalam primbon Jawa untuk melihat berbagai aspek kehidupan. Meski merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, ramalan mengenai keberuntungan dan rezeki tetap menarik perhatian banyak orang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut mempunyai peruntungan cukup baik dalam urusan rezeki. Pemilik weton tersebut digambarkan memiliki karakter yang mendukung usaha, pandai melihat kesempatan, serta lebih mudah memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berikut enam weton yang dimaksud:

1. Senin Legi Senin Legi dipercaya memiliki karakter yang tenang, sederhana, tetapi tetap kuat dalam menghadapi berbagai keadaan. Mereka disebut mempunyai intuisi yang cukup baik ketika menentukan langkah.

Sikap tersebut membuat pemilik weton ini dipercaya mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Dalam pekerjaan maupun usaha, kemampuan membangun kepercayaan dapat membuka berbagai kesempatan yang berhubungan dengan penghasilan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang berani, bersemangat, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Mereka juga dipercaya memiliki keberanian dalam mengambil keputusan penting.

Karakter tersebut membuat weton Rabu Pahing kerap dikaitkan dengan bidang perdagangan dan usaha mandiri. Menurut kepercayaan primbon, ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung mampu menemukan alternatif yang dapat membuka peluang baru.

3. Jumat Kliwon Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan berbagai unsur spiritual dalam tradisi Jawa. Di sisi lain, weton ini juga dipercaya memiliki kemampuan sosial yang membuat pemiliknya mudah menjalin hubungan dengan orang lain.