Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.30 WIB

Peluang Kaya Makin Terbuka, 7 Shio Ini Diprediksi Panen Rezeki dan Kesuksesan

seseorang yang takkan lama lagi jadi konglomerat./Freepik/garakta_studio - Image

seseorang yang takkan lama lagi jadi konglomerat./Freepik/garakta_studio

JawaPos.com – Perjalanan seseorang dalam meraih kesuksesan finansial tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya peluang muncul secara perlahan, tetapi pada waktu tertentu kesempatan tersebut seolah datang bertubi-tubi.

Dalam astrologi Tiongkok, pergerakan energi dan peruntungan dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai fase kehidupan seseorang, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Berdasarkan lansiran kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki prospek keberuntungan finansial cukup kuat pada tahun ini.

Prediksi tersebut menggambarkan adanya peluang bagi pemilik shio tertentu untuk mengalami peningkatan pemasukan, memperoleh kesempatan bisnis, maupun menemukan jalan baru menuju kondisi keuangan yang lebih baik.

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau referensi budaya, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Berikut tujuh shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan finansial.

1. Shio Naga – Peluang Besar Membangun Kemakmuran

Dalam tradisi Tiongkok, Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan kemakmuran.

Tahun ini, pemilik shio Naga disebut berpeluang menemukan momentum baru dalam pekerjaan maupun bisnis. Kesempatan yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan bisa saja mulai menunjukkan perkembangan.

Bagi mereka yang memiliki usaha, peluang ekspansi atau peningkatan nilai bisnis dapat menjadi salah satu pintu menuju kondisi finansial yang lebih kuat.

Tips: Jangan hanya mengejar keuntungan sesaat. Sebagian hasil yang diperoleh dapat diarahkan untuk membangun aset jangka panjang, termasuk properti atau bisnis yang bisa dikembangkan bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
7 Weton Ini Diprediksi Mendapat Peluang Kaya dan Keberuntungan Finansial Besar di Bulan Maret 2026 - Image
Zodiak

7 Weton Ini Diprediksi Mendapat Peluang Kaya dan Keberuntungan Finansial Besar di Bulan Maret 2026

Minggu, 8 Maret 2026 | 16.28 WIB

Rezekinya Berkelas Sultan! 4 Weton Ini Konon Ditakdirkan Hidup Makmur Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Rezekinya Berkelas Sultan! 4 Weton Ini Konon Ditakdirkan Hidup Makmur Menurut Primbon Jawa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.26 WIB

Panen Besar Setelah Lama Bersabar, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Makin Terbuka - Image
Zodiak

Panen Besar Setelah Lama Bersabar, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Makin Terbuka

Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.22 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore