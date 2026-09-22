Pintu Rezeki Disebut Semakin Lebar, Ini 6 Shio yang Diramal Berpotensi Kaya

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan finansial yang berbeda. Ada yang membangun kekayaan secara perlahan melalui kerja keras, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peluang lebih besar ketika kesempatan datang pada waktu yang tepat.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Ramalan tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai peluang, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang dalam ramalan disebut memiliki peluang terbuka menuju kehidupan yang lebih makmur. Meski demikian, ramalan bukanlah kepastian sehingga usaha dan keputusan nyata tetap menjadi bagian penting dalam mencapai kondisi finansial yang diinginkan.

Berikut enam shio yang disebut memiliki potensi rezeki dan peluang finansial yang menarik.

1. Shio Tikus Shio Tikus sering digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, gesit, dan mampu membaca kesempatan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk menemukan peluang baru, terutama dalam dunia usaha.

Dalam ramalan, periode mendatang disebut dapat menjadi waktu yang menarik bagi Shio Tikus untuk mengembangkan bisnis maupun mempertimbangkan peluang finansial. Keberanian mencoba sesuatu yang baru, ditambah kemampuan melihat perubahan tren, menjadi karakter yang dianggap mendukung perjalanan mereka.

Namun, keberanian mengambil peluang tetap perlu disertai perhitungan agar keputusan finansial tidak dilakukan secara terburu-buru.

2. Shio Kerbau Berbeda dari Shio Tikus yang dikenal gesit, Shio Kerbau lebih identik dengan ketekunan dan konsistensi. Mereka dipercaya tidak mudah menyerah meskipun hasil yang diperoleh membutuhkan waktu panjang.

Menurut ramalan, usaha yang telah dibangun secara perlahan berpotensi mulai menunjukkan hasil. Fondasi yang kuat dan kebiasaan bekerja secara konsisten disebut menjadi modal penting untuk mencapai kestabilan finansial.