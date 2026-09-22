Tak Mudah Kekurangan, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Harta yang Melimpah

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah kaitannya dengan rezeki dan kemakmuran.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang membuat jalan menuju kesejahteraan terasa lebih terbuka. Namun, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan tafsir Primbon Jawa, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dalam pandangan tersebut, kelimpahan rezeki juga tetap dikaitkan dengan usaha, kemampuan mengelola kesempatan, serta sikap seseorang dalam menjalani kehidupannya.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki melimpah dan kerap digambarkan seperti mempunyai “keran harta” yang terus mengalir.

1. Selasa Pon

Selasa Pon dipercaya memiliki perpaduan karakter yang kuat dan naluri cukup tajam ketika melihat sebuah kesempatan. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka disebut mampu membaca situasi dan mengambil keputusan dengan berani.

Weton ini memiliki neptu 10, yang berasal dari nilai Selasa sebesar 3 dan Pon sebesar 7. Dalam tafsir Primbon Jawa, karakter kepemimpinan dan keberanian yang melekat pada Selasa Pon membuat mereka dipercaya mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Meski dikenal memiliki kemauan yang kuat, sifat keras kepala dianggap menjadi salah satu hal yang perlu dikendalikan agar kemampuan mereka dapat digunakan secara lebih positif.

2. Senin Pahing