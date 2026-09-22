Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 23 September 2026 | 04.07 WIB

Tak Mudah Kekurangan, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Harta yang Melimpah

Weton dompet tebal berlimpah harta tak pernah mati dan selalui mengalir rezeki - Image

Weton dompet tebal berlimpah harta tak pernah mati dan selalui mengalir rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah kaitannya dengan rezeki dan kemakmuran.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang membuat jalan menuju kesejahteraan terasa lebih terbuka. Namun, kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan tafsir Primbon Jawa, bukan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dalam pandangan tersebut, kelimpahan rezeki juga tetap dikaitkan dengan usaha, kemampuan mengelola kesempatan, serta sikap seseorang dalam menjalani kehidupannya.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki melimpah dan kerap digambarkan seperti mempunyai “keran harta” yang terus mengalir.

1. Selasa Pon

Selasa Pon dipercaya memiliki perpaduan karakter yang kuat dan naluri cukup tajam ketika melihat sebuah kesempatan. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka disebut mampu membaca situasi dan mengambil keputusan dengan berani.

Weton ini memiliki neptu 10, yang berasal dari nilai Selasa sebesar 3 dan Pon sebesar 7. Dalam tafsir Primbon Jawa, karakter kepemimpinan dan keberanian yang melekat pada Selasa Pon membuat mereka dipercaya mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Meski dikenal memiliki kemauan yang kuat, sifat keras kepala dianggap menjadi salah satu hal yang perlu dikendalikan agar kemampuan mereka dapat digunakan secara lebih positif.

2. Senin Pahing

Senin Pahing dipercaya memiliki karakter berani sekaligus mampu berkomunikasi dengan baik. Kombinasi tersebut membuat pemilik weton ini kerap dikaitkan dengan bidang perdagangan, bisnis, dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bernegosiasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Peluang Datang Silih Berganti, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Cerah - Image
Zodiak

Peluang Datang Silih Berganti, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Cerah

Selasa, 22 September 2026 | 02.42 WIB

Rezeki Melimpah, 5 Tanggal Lahir Ganjil Ini Diramal Punya Peruntungan Besar - Image
Zodiak

Rezeki Melimpah, 5 Tanggal Lahir Ganjil Ini Diramal Punya Peruntungan Besar

Minggu, 20 September 2026 | 23.55 WIB

Pantang Menyerah, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Besar dalam Urusan Rezeki - Image
Zodiak

Pantang Menyerah, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Besar dalam Urusan Rezeki

Sabtu, 19 September 2026 | 21.00 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore